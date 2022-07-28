Про чергові вибухи в Чернігівській та Київській областях сповістили близько 06:30. Про це пишуть телеграм-канали зранку 28 липня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Уранці двічі по всій країні пролунала повітряна тривога

На Київщині та Чернігівщині вдруге лунають вибухи

За даними телеграм-каналів, в Чернігівській та Київській областях знову чути вибухи. Зазначається, що попередньо це працює ППО.

Вибухи начебто було чутно на межі цих областей. Але точної інформації про це ще немає.

На Півночі чергова повтряна тривога

Зранку повітряну тривогу оголосили на Півночі України. Ракетна небезпека була в таких районах: