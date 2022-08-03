Після місяців гучних та кричущих закликів "Енергоатому", Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зробив заяву щодо Запорізької АЕС, з якої росіяни зробили військову базу.

До теми На ЗАЕС росіяни порушили радіаційну безпеку і вдерлися на територію блоку №2

МАГАТЕ хоче відвідати ЗАЕС

Рафаель Гроссі сказав, що з кожним днем ситуація на АЕС в Енергодарі стає дедалі небезпечнішою й закликав росію та Україну дозволити відвідування комплексу експертами для запобігання ядерній аварії.

Усі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну та небезпечну справу,

– сказав Гроссі.

Він заявив, що МАГАТЕ вже давно хоче відвідати ЗАЕС, але обидві сторони (Україна та росія) хочуть, щоб міжнародна місія вирушала з різних місць. Крім цього, Гроссі наголосив на тому, що йому та його команді потрібний захист й термінова співпраця росії та України. В інакшому випадку катастрофа Чорнобильської АЕС може повторитися.

Гендиректор МАГАТЕ також наголосив, що наразі Запорізька АЕС контролюється росією, але на ній досі працює український персонал, що "призводить до конфліктів та передбачуваного насильства". Також він сказав, що МАГАТЕ має деякий зв'язок з персоналом, але він "несправний" і "неоднорідний".

При цьому ланцюжок постачання обладнання та запасних частин на завод перерваний, тож МАГАТЕ невпевнене, що станція отримує все, що їй потрібно.

Також експертів МАГАТЕ непокоять бойові дії, які проходили поруч зі станцією на початку повномасштабного вторгнення.

Коли ви зберете це разом, у вас буде список речей, які ніколи не повинні відбуватися на жодному ядерному об'єкті,

– додав Гроссі.

Він наголосив, що МАГАТЕ необхідно вирушити до Запоріжжя для з'ясування фактів того, що там відбувається насправді, провести інспекцію та ремонт, а також "для запобігання ядерній аварії".

Що відбувається на ЗАЕС

росіяни зосередили на ЗАЕС дуже багато військової техніки та боєкомплектів. Вони знають, що можуть вільно вести звідти обстріли, адже удару у відповідь не отримають. Будь-який снаряд, який зачепить енергоблок, може призвести до катастрофічних наслідків. Зокрема 16 липня росіяни встановили на АЕС ракетні комплекси, з яких ведуть вогонь.

також росіяни вивезли у невідомому напрямку трьох співробітників Запорізької АЕС – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна, майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву та начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна . Де він та в якому стані – теж досі не відомо.

– заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами майстра цеху дезактивації та начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС . Де він та в якому стані – теж досі не відомо. Відомо, що російські військові проникли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блоку №2. Згодом виявилось, в машинних залах на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС окупанти хочуть розмістити військовий арсенал. Так ворожа армія хоче вберегти своє озброєння від можливих ударів ЗСУ.

Важливо – в окупованому Енергодарі було чутно вибухи: дивіться відео