На жаль, це не лише "прикре самогубство" для окупантів, а й загроза для усіх оточуючих, оскільки на одязі загарбники могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією.

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Окрім цього, ніхто не знає, що росіяни могли занести в приміщення блоку. Окупанти цілком могли лишити там зброю чи вибухівку, що є прямою загрозою ядерній безпеці.

Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній,

– повідомили в "Енергоатомі".

"Енергоатом" проінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи щодо чергового порушення ядерної та радіаційної безпеки.

Окупанти спішно облаштовують на станції нову схованку

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти поспіхом облаштовують для себе нову "безпечну" схованку. Найбезпечнішим місцем для укриття загарбника видався підвал Учбово-тренувального центру захопленої ними ЗАЕС.

Загарбники настільки бояться (і небезпідставно!) за власні життя й здоров'я, що навіть на режимному й добре захищеному об'єкті заходилися швидко облаштувати собі супернадійний захист. Навряд чи їм це допоможе. Хіба на якийсь час, але це ні від чого не врятує. Бо скільки мотузці не витися, а кінець настане. Тож єдина порада, якою окупанти – як військові, так і з росатома – ще можуть скористатися: покинути і територію ЗАЕС, і Енергодар, і взагалі кордони України. Якщо встигнуть,

– наголосили в "Енергоатомі"

Також російські військові захопили їдальню на ЗАЕС. 18 липня 2022 року росіяни увірвалися до приміщення їдальні №18 Запорізької атомної електростанції, де якраз харчувалися українські атомники. Загарбники поводилися агресивно, погрожували працівникам станції зброєю та вигнали всіх із приміщення їдальні.

Тим часом українські атомники продовжують виконувати свої обов'язки та навіть без їжі захищають найбільшу в Європі АЕС і радіаційну безпеку не лише континенту, але й усього світу.

Окупанти викрали трьох працівників станції

Згодом стало відомо, що 18 липня російські загарбники вивезли у невідомому напрямку ще двох співробітників Запорізької АЕС – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву. Наразі місцеперебування викрадених невідоме.

Днем раніше, 17 липня, росіяни викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані – теж досі не відомо.

Нагадаємо, що росіяни зосередили на ЗАЕС дуже багато військової техніки та боєкомплектів. Вони знають, що можуть вільно вести звідти обстріли, адже удару у відповідь не отримають. Будь-який снаряд, який може зачепити енергоблок, може призвести до катастрофічних наслідків.

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