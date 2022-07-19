К сожалению, это не только "досадное самоубийство" для оккупантов, но и угроза всем окружающим, поскольку на одежде захватчики могли разнести радиационные частицы по станции и прилегающей территорией.

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Кроме того, никто не знает, что россияне могли занести в помещение блока. Оккупанты вполне могли оставить там оружие или взрывчатку, что является прямой угрозой ядерной безопасности.

Конечно же, вопросы безопасности их не волновали и они нарушили все установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне. Не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней,

– сообщили в "Энергоатоме".

"Энергоатом" проинформирует МАГАТЭ и другие компетентные органы по поводу очередного нарушения ядерной и радиационной безопасности.

Оккупанты спешно обустраивают на станции новый тайник

На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты спешно обустраивают для себя новый "безопасный" тайник. Самым безопасным местом для укрытия захватчика оказался подвал Учебно-тренировочного центра захваченной ими ЗАЭС.

Захватчики настолько боятся (и не без основания!) за собственные жизни и здоровье, что даже на режимном и хорошо защищенном объекте принялись быстро обустроить себе супернадежную защиту. Вряд ли им это поможет. Разве на время, но это ни от чего не спасет. Ибо сколько веревке не виться, а конец придет. Поэтому единственный совет, которым оккупанты – как военные, так и из росатома – еще могут воспользоваться: покинуть и территорию ЗАЭС, и Энергодар, и вообще границы Украины. Если успеют,

– отметили в "Энергоатоме"

Также российские военные захватили столовую на ЗАЭС. 18 июля 2022 года россияне ворвались в помещение столовой №18 Запорожской атомной электростанции, где как раз питались украинские атомщики. Захватчики вели себя агрессивно, угрожали работникам станции оружием и выгнали всех из помещения столовой.

Тем временем, украинские атомщики продолжают выполнять свои обязанности и даже без еды защищают крупнейшую в Европе АЭС и радиационную безопасность не только континента, но и всего мира.

Оккупанты похитили трех работников станции

Впоследствии стало известно, что 18 июля российские захватчики вывезли в неизвестном направлении еще двух сотрудников Запорожской АЭС – заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами Сергея Пыхтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву . Сейчас местонахождение похищенных неизвестно.

Днем ранее, 17 июля, россияне похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина. Где он и в каком состоянии – тоже до сих пор не известно.

Напомним, что россияне сосредоточили на ЗАЭС очень много военной техники и боекомплектов. Они знают, что могут свободно вести оттуда обстрелы, ведь ответного удара не получат. Любой снаряд, который может задеть энергоблок, может привести к катастрофическим последствиям.

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