российская армия была на территории государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" более месяца – до 31 марта 2022 года. Своим пребыванием там они подставили под опасность не только свою жизнь, но и всего континента. Несмотря на то, что реакторы не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

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В Службе безопасности Украины отметили, что превратив этот объект в свою временную военную базу, россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта. Хотя это был не единственный случай нападения на ядерный объект во время этой войны со стороны россиян.

Важно! российские военные также захватили и Запорожскую АЭС, где до сих пор находятся. Захватчики используют Запорожскую АЭС в Энергодаре как атомный щит для обстрелов. Ведь понимают, что украинские военные не будут стрелять в ответ. Запорожская АЭС в Энергодаре является самой большой по мощности в Европе. Для сравнения – она в 6 раз мощнее Чернобыльской.

Угрожали персоналу

Установлено, что 24 февраля российские военные, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилища ядерных отходов.

В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности:

повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;

сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;

удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Ядерный терроризм со стороны россиян

В распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных;

непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно;

на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

территорию зоны отчуждения заминировали: обнаружено более 100 минировок и 3 подрыва;

в начале марта оккупанты повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

9 марта предприятие было полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск зафиксированы значительные пожары на площади около 14 тысяч гектаров. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и топливо. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;

разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 миллионов евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Угнано и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе "SATREPS". Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ГСП "ЧАЭС" и угнана мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 миллиона гривен;

похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью около 7 миллионов Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью почти 2 тысячи квадратных метров;

оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".

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В помещениях, где на ЧАЭС останавливались российские захватчики, зафиксирован повышенный в десятки раз радиационный фон. Таким же он был и в песке, которым они набивали мешки для постройки укреплений.

Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.

СБУ, системно фиксируя и расследуя преступления оккупантов, уже сообщила о подозрении захватчику, который отдал приказ штурмовать ГСП "ЧАЭС" – это бывший заместитель командующего сибирским округом росгвардии генерал-майор якушев.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по брянской области полковнику фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму.