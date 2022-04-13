Доцент кафедры электрических станций и систем ВНТУ, председатель ОП ОО "Украинского ядерного общества" в Винницкой области Владислав Лесько назвал российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую АЭС и копали окопы на территории, "Призраками Рыжего леса".

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Орки начали копать траншеи и пытались строить фортификационные сооружения, проще говоря – строили склепы и братские могилы в Рыжем лесу. Ведь радиоактивный слой почвы расположен на глубине 30–60 см,

– рассказал ученый Лесько.

Он объяснил, что последствия аварии на ЧАЭС будут ощущаться еще очень долго, ведь период полураспада многих радионуклидов длится более 6 тысяч лет.

Рыжий лес внес свой вклад в уменьшение количества врага

"Эти вещества являются источниками разных типов радиоактивного излучения – альфа, бета, гамма (α,β,γ). Причем если α-излучение проникает в воздухе на несколько сантиметров, то β-, γ-излучения – на несколько метров. И именно гамма-кванты в зависимости от дозы и продолжительности приводят к лучевой болезни. А оккупанты этим дышали, ели это, спали на этом в течение 30 дней", – объясняет эксперт.

Ученый убежден, что за время пребывания в Рыжем лесу оккупанты получили смертельную дозу излучения. Среди самых тяжелых последствий – смерть в течение двух недель или через полгода, если лечиться. Поэтому, говорит Лесько, Рыжий лес внес свой вклад в уменьшение количества врага.

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