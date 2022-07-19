російська армія була на території державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" понад місяць – до 31 березня 2022 року. Своїм перебуванням там вони підставили під небезпеку не лише своє життя, але й всього континенту. Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

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В Службі безпеки України зазначили, що перетворивши цей об’єкт на свою тимчасову військову базу, росія грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту. Хоча це був не єдиний випадок нападу на ядерний об'єкт під час цієї війни зі сторони росіян.

Важливо! російські військові також захопили й Запорізьку АЕС, де і досі перебувають. Загарбники використовують Запорізьку АЕС в Енергодарі як атомний щит для обстрілів. Адже розуміють, що українські військові не будуть стріляти у відповідь. Запорізька АЕС в Енергодарі є найбільшою за потужністю в Європі. Для порівняння – вона у 6 разів потужніша, аніж Чорнобильська.

Погрожували персоналу

Встановлено, що 24 лютого російські військові, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів.

У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

Ядерний тероризм зі сторони росіян

У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що:

під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад 1000 військових;

безпосередньо на території радіаційно небезпечних об’єктів та сховища СВЯП-2 (проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу) перебували 300 та 30 військових відповідно;

на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з плутонієм-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок;

територію зони відчуження замінували: виявлено більше 100 мінувань і 3 підриви;

на початку березня окупанти пошкодили вежі зв’язку, що спричинило вихід з ладу системи моніторингу радіаційної обстановки;

9 березня підприємство було майже повністю знеструмлено, що практично паралізувало роботу всіх систем контролю та безпеки. Зокрема, була відключена система охолодження відпрацьованого ядерного палива;

внаслідок ведення бойових дій та умисних підпалів, за даними систем NASA та Європейського космічного агентства, на території зони відчуження у період перебування в ній окупаційних військ зафіксовані значні пожежі на площі майже 14 тисяч гектарів. Ситуація ускладнилася неможливістю доступу пожежників для їх гасіння;

окупанти розграбували підприємства зони відчуження, зокрема, автопарк спеціалізованої техніки та пальне. Це поставило під загрозу пожежну та радіаційну безпеку у зоні відчуження;

розграбована і фактично знищена унікальна лабораторія "Екоцентр", 6 мільйонів євро на обладнання якої профінансувала Єврокомісія. Викрадено й обладнання, куплене на кошти Фукусімського університету у межах реалізації японсько-українського проєкту за програмою "SATREPS". Під час окупації виведена з ладу система фізичного захисту у ДСП "ЧАЕС" та викрадена мобільна лабораторія радіаційної розвідки вартістю 2,5 мільйона гривень;

викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 мільйонів Бк. Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею майже 2 тисячі квадратних метрів;

окупанти вели земляні роботи на території пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс".

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У приміщеннях, де на ЧАЕС зупинялися російські загарбники, був зафіксований підвищений в десятки разів радіаційний фон. Таким же він був і в піску, яким вони набивали мішки для спорудження укріплень.

Територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об’єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами. Досі залишається надто висока імовірність неконтрольованих вибухів та спричинених ними пожеж.

СБУ, системно фіксуючи та розслідуючи злочини окупантів, вже повідомила про підозру загарбнику, який віддав наказ штурмувати ДСП "ЧАЕС" – це колишній заступник командувача сибірського округу росгвардії генерал-майор якушев.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення росгвардії по брянській області полковнику фроленкову, який безпосередньо керував діями підлеглих в ході нападу на цей об’єкт.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до ядерного тероризму.