Окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС
Президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни замінували деякі ділянки ЗАЕС. Він нагадав про цинічну заяву російського генерал-майора валєрія васільєва, що на ЗАЕС "буде або випалена земля, або станція залишатиметься російською".
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За словами Котіна, васільєв також заявив, що окупанти замінували всі об'єкти Запорізької АЕС.
Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Це ми знаємо і наші люди бачили, як вони це робили насправді,
– сказав Котін.
Президент Енергоатома розповів, що в машинні зали першого і другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути із вибухівкою. Повідомляється про 14 автівок у першому енергоблоці та 6 автівок – у другому.
"Ми не знаємо, що в них, але думаємо, що там є вибухівка. І це мінування енергоблоків, ми думаємо, що воно так і є. Якщо там буде випадково детонація, звичайно, це буде великий вибух у машзалі і з наслідками пожежі. При тому ми не зможемо підвезти туди пожежні машини, для того, щоб загасити, бо вони блокують цими своїми автівками, які там стоять, доступ до машзалу, щоб загасити у разі виникнення пожежу. Це вони звісно можуть зробити", – резюмував Котін.
Ядерний шантаж росії: що відбувається на ЗАЕС
- У п'ятницю, 5 серпня, росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час першого обстрілу було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Після другого обстрілу теж зафіксовано три "прильоти": росіяни знову влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
- Ввечері 6 серпня війська агресора вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Як зазначили в Енергоатомі, росіяни, швидше за все, цілили саме по 174 контейнерах, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. Також в Офісі Президента заявили, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу.
- У МАГАТЕ заявили, що існує реальний ризик ядерної катастрофи. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
- Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та закликав відреагувати на ядерний терор окупантів на Запорізькій АЕС.
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