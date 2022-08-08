Окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС

Президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни замінували деякі ділянки ЗАЕС. Він нагадав про цинічну заяву російського генерал-майора валєрія васільєва, що на ЗАЕС "буде або випалена земля, або станція залишатиметься російською".

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За словами Котіна, васільєв також заявив, що окупанти замінували всі об'єкти Запорізької АЕС.

Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Це ми знаємо і наші люди бачили, як вони це робили насправді,

– сказав Котін.

Президент Енергоатома розповів, що в машинні зали першого і другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути із вибухівкою. Повідомляється про 14 автівок у першому енергоблоці та 6 автівок – у другому.

"Ми не знаємо, що в них, але думаємо, що там є вибухівка. І це мінування енергоблоків, ми думаємо, що воно так і є. Якщо там буде випадково детонація, звичайно, це буде великий вибух у машзалі і з наслідками пожежі. При тому ми не зможемо підвезти туди пожежні машини, для того, щоб загасити, бо вони блокують цими своїми автівками, які там стоять, доступ до машзалу, щоб загасити у разі виникнення пожежу. Це вони звісно можуть зробити", – резюмував Котін.

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