Відповідну заяву організація опублікувала увечері 6 серпня. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відреагував на обстріли Запорізької АЕС.

Зауважте В Енергодарі лунають нові вибухи, щосекунди є ризик некерованої ядерної катастрофи, – мерія

Загроза дуже серйозна

За словами Гроссі, загроза через дії окупантів на Запорізькій АЕС є дуже серйозною. Катастрофа на ЗАЕС може загрожувати не лише Україні, але й світові.

Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами,

– заявив Гроссі.