Соответствующее заявление организация обнародовала вечером 6 августа. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отреагировал на обстрелы Запорожской АЭС.

Заметьте В Энергодаре раздаются новые взрывы, ежесекундно есть риск неуправляемой ядерной катастрофы, – мэрия

Угроза очень серьезная

По словам Гросси, угроза из-за действий оккупантов на Запорожской АЭС очень серьезная. Катастрофа на ЗАЭС может угрожать не только Украине, но и миру.

Я чрезвычайно обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украины и за ее пределами.

– заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что нужно избегать каких-либо военных действий вблизи крупнейшего ядерного объекта в Европе. Также руководитель организации осудил насильственные действия оккупантов, в том числе против персонала Запорожской АЭС.

Гросси подчеркнул, что персонал станции должен иметь возможность без угроз или давления выполнять свои обязанности, поскольку от этого зависит безопасность самого объекта.

Гросси готов возглавить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил, что готов возглавить миссию организации на Запорожскую АЭС, что обеспечило бы ядерную безопасность. Это позволит инспекторам МАГАТЭ проводить важную проверку работы станции.

И уже за последние четыре месяца я был готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую атомную электростанцию ​​страны – Запорожскую. Эта миссия сыграет решающую роль в помощи для стабилизации там ситуации с ядерной безопасностью, как это было на Чернобыльской АЭС и других местах Украины в последние месяцы, куда мы также доставили срочно необходимое оборудование для ядерной безопасности,

– подчеркнул Гросси.

Однако глава МАГАТЭ отметил, что для того, чтобы миссия прибыла на ЗАЭС, нужно содействие как Украины, так и россии, которая собственно оккупировала станцию.

Гросси отметил, что за последние 4 месяца так и не удалось отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, однако руководитель организации заверил, что не сдастся.

"Ради защиты людей в Украине и других странах от возможной ядерной аварии мы все должны отвергнуть наши разногласия и действовать немедленно. МАГАТЭ готово", – подытожил Гросси.

Обратите внимание! Ядерная угроза из-за действий оккупантов вновь возникла 5 августа после артиллерийских обстрелов, в результате которых враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС. Несмотря на это, Запорожская АЭС продолжила работать. Это уже по меньшей мере второе масштабное обострение вокруг ЗАЭС – первое было во время оккупации Энергодара, когда оккупанты захватывали станцию ​​и обстреливали ее. С этого момента они совершают демонстративные действия, которые являются ядерным терроризмом.