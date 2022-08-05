Зафиксированы прилеты возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор

В результате вечернего удара по Запорожской АЭС зафиксировано три "прилета" на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор. Враг стрелял из РСЗО.

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Из-за обстрелов оккупантов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Кроме того, высока пожарная опасность.

В Энергоатоме сообщили, что перед вражескими обстрелами российские представители Росатома спешно покинули ЗАЭС, ведь, вероятно, знали, что готовится атака.

В то же время, украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.

россияне разбомбили электроподстанцию "Луч"

Также оккупанты обстреляли Энергодар и разбомбили электроподстанцию "Луч". Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

В результате обстрелов почти весь город остался без света. Электроэнергии нет в шести из семи микрорайонов.

Также не работает водозаборная станция – в городе отсутствует вода.

россияне обстреливают Энергодар: что известно

5 августа около 14:30 также было зафиксировано 3 "прилета" возле промплощадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС. Несмотря на это Запорожская АЭС продолжила работать.

В ночь на 3 августа войска россии также обстреливали Энергодар. Взрывы были в пределах промышленной и рекреационной зоны Энергодара.

Городской глава временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что россияне перед провокациями пытались заглушить людям связь. Заметим, что 5 августа в городе исчез интернет.

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