Зафіксовано прильоти біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор

Унаслідок вечірнього удару по Запорізькій АЕС зафіксовано три "прильоти" на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор. Ворог стріляв з РСЗВ.

До речі Для дискредитації ЗСУ вночі окупанти обстріляли Енергодар, – мер

Через обстріл окупантів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Окрім того, високою є пожежна небезпека.

В Енергоатомі повідомили, що перед ворожим обстрілами російські представники Росатома поспіхом покинули ЗАЕС, адже, ймовірно, знали, що готується атака.

Водночас український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Наразі постраждалих немає.

росіяни розбомбили електропідстанцію "Луч"

Також окупанти обстріляли Енергодар та розбомбили електропідстанцію "Луч". Кількість постраждалих наразі уточнюється.

Унаслідок обстрілу майже все місто залишились без світла. Електроенергії немає в шести із семи мікрорайонів.

Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода.

росіяни обстрілюють Енергодар: що відомо

5 серпня близько 14:30 також було зафіксовано 3 "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС. Попри це Запорізька АЕС продовжила працювати.

У ніч проти 3 серпня війська росії також обстрілювали Енергодар. Вибухи були в межах промислової та рекреаційної зони Енергодара.

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що росіяни перед провокаціями намагались заглушити людям зв'язок. Зауважимо, що 5 серпня у місті зник інтернет.

Варте уваги – росія випустила 40 снарядів із "Градів" по Нікополю: дивіться відео