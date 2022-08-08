оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС
Президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона подтвердил, что россияне заминировали некоторые участки ЗАЭС. Он напомнил о циничном заявлении российского генерал-майора валерия васильева, что на ЗАЭС "будет либо выжжена земля, либо станция останется российской".
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По словам Котина, васильев также заявил, что оккупанты заминировали все объекты Запорожской АЭС.
Мы знаем, что они заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, которая подходит к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Это мы знаем, и наши люди видели, как они это делали на самом деле,
– сказал Котин.
Президент Энергоатома рассказал, что в машинные залы первого и второго энергоблоков оккупанты загнали автомобили, которые могут быть со взрывчаткой. Сообщается о 14 автомобилях в первом энергоблоке и 6 автомобилях – во втором.
"Мы не знаем, что у них, но думаем, что там есть взрывчатка. И это минирование энергоблоков, думаем, что так оно и есть. Если там будет случайно детонация, конечно, это будет большой взрыв в машзале и с последующим пожаром. При этом мы не сможем подвезти туда пожарные машины, потому что они блокируют этими своими автомобилями, которые там стоят, доступ к машзалу, чтобы потушить в случае возникновения пожар. Это они, конечно, могут сделать", – резюмировал Котин.
Ядерный шантаж россии: что происходит на ЗАЭС
- В пятницу, 5 августа, россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время первого обстрела было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
- После второго обстрела тоже зафиксировано три "прилета": россияне снова попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
- Вечером 6 августа войска агрессора в очередной раз обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. Как отметили в Энергоатоме, россияне, скорее всего, целились именно по 174 контейнерам, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир отреагировать на заминирование территории Запорожской АЭС. Также в Офисе Президента заявили, что россия открыто перешла к ядерному шантажу.
- В МАГАТЭ заявили, что существует реальный риск ядерной катастрофы. В то же время, в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.
- Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и призвал отреагировать на ядерный террор оккупантов на Запорожской АЭС.
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