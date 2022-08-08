Лубинец просит мир отправить миссию безопасности на ЗАЭС
Разрушительные последствия такого ядерного терроризма почувствует не только Украина, но и весь мир. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что радиоактивным выбросам безразлично на государственные границы.
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Лубинец вспомнил угрозы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вс россии валерия васильева о том, что на территории ЗАЭС будет или российская земля, или выжженная пустыня. Именно поэтому российские оккупанты и заминировали территорию атомной станции.
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал нарушение 5 из 7 основополагающих принципов ядерной безопасности на ЗАЭС.
В очередной раз призываю ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять меры для направления миссии безопасности на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам станции и жителям Энергодара для обслуживания АЭС,
– подчеркнул Лубинец.
В эти организации уже отправили письма с соответствующим призывом.
Омбудсмен подчеркнул, что только решительные и совместные действия мирового сообщества смогут уберечь миллионы жизней.
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- С начала августа российские военные снова начали обстреливать ЗАЭС, которая находится под их оккупацией еще с начала марта.
- 6 августа в МАГАТЭ заявили, что существует реальный риск ядерной катастрофы, а в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.
- 7 августа россияне едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. До хранилища снаряды не долетели всего лишь 20 метров.
- Президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что враг пытается отрезать ЗАЭС от украинской энергосистемы и подключить станцию к своей.
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