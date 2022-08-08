Лубинец просит мир отправить миссию безопасности на ЗАЭС

Разрушительные последствия такого ядерного терроризма почувствует не только Украина, но и весь мир. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что радиоактивным выбросам безразлично на государственные границы.

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Лубинец вспомнил угрозы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вс россии валерия васильева о том, что на территории ЗАЭС будет или российская земля, или выжженная пустыня. Именно поэтому российские оккупанты и заминировали территорию атомной станции.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал нарушение 5 из 7 основополагающих принципов ядерной безопасности на ЗАЭС.

В очередной раз призываю ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять меры для направления миссии безопасности на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам станции и жителям Энергодара для обслуживания АЭС,

– подчеркнул Лубинец.

В эти организации уже отправили письма с соответствующим призывом.

Омбудсмен подчеркнул, что только решительные и совместные действия мирового сообщества смогут уберечь миллионы жизней.

Что происходит на ЗАЭС: последние новости

С начала августа российские военные снова начали обстреливать ЗАЭС, которая находится под их оккупацией еще с начала марта.

6 августа в МАГАТЭ заявили, что существует реальный риск ядерной катастрофы, а в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.

7 августа россияне едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. До хранилища снаряды не долетели всего лишь 20 метров.

Президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что враг пытается отрезать ЗАЭС от украинской энергосистемы и подключить станцию к своей.

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