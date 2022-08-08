Соответствующую информацию оккупант сообщил перед своими солдатами. Также известно, что Зеленский призвал к ответу россии, ведь никто не остановит ветер с радиоактивным загрязнением.

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российский командир сделал заявление о ЗАЭС

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, командующий гарнизоном ЗАЭС Валерий Васильев вспомнил, что россияне заминировали все важные объекты станции и намекнул на готовность взорвать ее при попытке штурма ВСУ.

Здесь будет либо русская земля – либо выжженная пустыня,

– заявил Васильев.

Также он добавил, что станция будет либо российской – либо ничьей. Также оккупант объяснил, что они "готовы к последствиям этого шага".

Украинское издание напомнило, что врага совсем не волнуют люди, погибшие при подрыве.

"Вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью", – цинично заявил Васильев.

Кратко об атаке на ЗАЭС

С начала августа начали появляться сообщения об обстреле Запорожской АЭС.

6 августа на действия россии отреагировали в Международном агентстве по атомной энергии (МЕГАТЭ). Там заявили, что существует реальный риск ядерной катастрофы.

Впоследствии в Минздраве обнародовали заявление о рекомендованных действиях в случае радиационной аварии.

Буквально 7 августа россияне едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

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