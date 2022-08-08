Відповідну інформацію окупант повідомив перед своїми солдатами. Також відомо, що Зеленський закликав до відповіді росії, адже ніхто не зупинить вітер з радіоактивним забрудненням.

Читайте також Цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива: окупанти знову обстріляли ЗАЕС

російський командир зробив заяву про ЗАЕС

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії, командувач гарнізону ЗАЕС Валерій Васильєв пригадав, що росіяни замінували всі важливі об'єкти станції і натякнув на готовність підірвати її під час спроби штурму ЗСУ.

Тут буде або російська земля – ​​або випалена пустеля,

– заявив Васильєв.

Також він додав, що станція буде або російською – або нічиєю. Також окупант пояснив, нібито вони "готові до наслідків цього кроку".

Українське видання пригадало, що ворога зовсім не хвилюють люди, які загинуть при підриві.

"Ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю", – цинічно заявив Васильєв.

Коротко про атаку на ЗАЕС

З початку серпня почали з'являтись повідомлення про обстріл Запорізької АЕС.

6 серпня на дії росії відреагували в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МЕГАТЕ). Там заявили, що є реальний ризик ядерної катастрофи.

Згодом в МОЗ оприлюднили заяву щодо рекомендованих дій у випадку радіаційної аварії.

Буквально 7 серпня росіяни ледь не вцілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС.

Дивіться також – росія обстріляла майданчик Запорізької АЕС: відео