Во время вечернего обращения Зеленский призвал мир принципиально отреагировать на удары по ЗАЭС, сообщает 24 канал. Президент отметил, что ни один народ в мире не может чувствовать себя безопасно, когда страна-террористка обстреливает АЭС.
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Не дай Бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что нужен принципиальный ответ международного сообщества на удары россиян по ЗАЭС.
Обстрел ЗАЭС 6 августа
российские оккупанты вечером 6 июня снова обстреляли ЗАЭС. Враг чуть не попал в контейнеры отработанного ядерного топлива. Они стоят под открытым небом у места попадания.
В каждом из 174 контейнеров – по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Враг повредил:
- 3 датчика радиационного мониторинга вокруг площадки;
- 800 квадратных метров оконных поверхностей.
Пострадал один человек. Работник ЗАЭС был госпитализирован с осколочным ранением.
Обращение Зеленского за 7 августа: смотрите видео