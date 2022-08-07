Во время вечернего обращения Зеленский призвал мир принципиально отреагировать на удары по ЗАЭС, сообщает 24 канал. Президент отметил, что ни один народ в мире не может чувствовать себя безопасно, когда страна-террористка обстреливает АЭС.

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Не дай Бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что нужен принципиальный ответ международного сообщества на удары россиян по ЗАЭС.

Обстрел ЗАЭС 6 августа

российские оккупанты вечером 6 июня снова обстреляли ЗАЭС. Враг чуть не попал в контейнеры отработанного ядерного топлива. Они стоят под открытым небом у места попадания.

В каждом из 174 контейнеров – по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Враг повредил:

3 датчика радиационного мониторинга вокруг площадки;

800 квадратных метров оконных поверхностей.

Пострадал один человек. Работник ЗАЭС был госпитализирован с осколочным ранением.

Обращение Зеленского за 7 августа: смотрите видео