Під час вечірнього звернення Зеленський закликав світ принципово відреагувати на удари по ЗАЕС, інформує 24 канал. Президент зауважив, що жоден народ у світі не може почуватися безпечно, коли країна-терористка обстрілює АЕС.

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Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на удари росіян по ЗАЕС.

Обстріл ЗАЕС 6 серпня

російські окупанти увечері 6 червня знову обстріляли ЗАЕС. Ворог мало не влучив у контейнери відпрацьованого ядерного палива. Вони стоять просто неба біля місця влучання.

У кожному з 174 контейнерів – по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Ворог пошкодив:

3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика;

800 квадратних метрів віконних поверхонь.

Постраждала одна людина. Працівника ЗАЕС госпіталізували з осколковим пораненням.

Звернення Зеленського за 7 серпня: дивіться відео