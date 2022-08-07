Під час вечірнього звернення Зеленський закликав світ принципово відреагувати на удари по ЗАЕС, інформує 24 канал. Президент зауважив, що жоден народ у світі не може почуватися безпечно, коли країна-терористка обстрілює АЕС.
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Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі,
– заявив Зеленський.
Український лідер наголосив, що потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на удари росіян по ЗАЕС.
Обстріл ЗАЕС 6 серпня
російські окупанти увечері 6 червня знову обстріляли ЗАЕС. Ворог мало не влучив у контейнери відпрацьованого ядерного палива. Вони стоять просто неба біля місця влучання.
У кожному з 174 контейнерів – по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Ворог пошкодив:
- 3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика;
- 800 квадратних метрів віконних поверхонь.
Постраждала одна людина. Працівника ЗАЕС госпіталізували з осколковим пораненням.
Звернення Зеленського за 7 серпня: дивіться відео