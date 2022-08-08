Ситуация на ЗАЭС сильно ухудшилась из-за вражеских обстрелов на прошлой неделе. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин.

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Какая ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная станция оккупирована с 4 марта. По словам Котина, сейчас там находятся до 500 российских солдат и 50 единиц танков, грузовиков, боевых машин пехоты и т.д.

На прошлой неделе ситуация сильно ухудшилась из-за обстрелов. Была повреждена инфраструктура АЭС – азотно-кислородная станция. 8 августа прилеты были у хранилища отработанного ядерного топлива. Ракеты прилетали всего лишь в 20 метрах от контейнеров.

Это очень опасно. Если бы снаряды попали в контейнеры с отработанным ядерным топливом, то была бы радиационная авария,

– объяснил Котин.

россияне хотят подключить ЗАЭС к своей энергосистеме

В настоящее время ЗАЭС связана с украинской энергосистемой только одной линией. По словам директора "Энергоатома", это очень опасно для такого ядерного объекта. В случае, если все линии будут повреждены, станция перейдет в режим так называемого "блэкаута", то есть полного обесточивания

Перебив все линии связи, враг будет пытаться подключить ЗАЭС к частотам Крыма, в частности, подстанции в Джанкое.

Конечно, у них ничего не получится. Так, как они повреждают линии, так и ВСУ могут очень легко повредить их линии на той территории,

– подчеркнул Котин.

Напомним, что ранее в "Энергоатоме" предупредили о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ, ведь АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал готовиться к худшему .

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