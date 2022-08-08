Ситуація на ЗАЕС сильно погіршилася через ворожі обстріли минулого тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів президент "Енергоатому" Петро Котін.

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Яка ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна станція окупована з 4 березня. За словами Котіна, зараз там перебувають до 500 російських солдатів та до 50 одиниць танків, вантажівок, бойових машин піхоти тощо.

Минулого тижня ситуація сильно погіршилася через обстріли. Була пошкоджена інфраструктура АЕС –азотно-киснева станція. 8 серпня прильоти були біля сховища відпрацьованого ядерного палива. Ракети прилітали всього лиш за 20 метрів від контейнерів.

Це дуже небезпечно. Якби снаряди потрапили у контейнери з відпрацьованим ядерним паливом, то була б радіаційна аварія,

– пояснив Котін.

росіяни хочуть підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми

Зараз ЗАЕС пов'язана з українською енергосистемою лише однією лінією. За словами директорка "Енергоатому", це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта. У випадку, якщо всі лінії будуть пошкоджені, станція перейде у режим так званого "блекауту", тобто повного знеструмлення

Перебивши всі лінії зв'язку, ворог намагатиметься підключити ЗАЕС до частот Криму, зокрема підстанції в Джанкої.

Звичайно, що у них нічого не вийде. Так, як вони нам пошкоджують лінії, так і ЗСУ можуть дуже легко пошкодити їхні лінії на тій території,

– наголосив Котін.

Нагадаємо, що раніше в "Енергоатомі" попередили про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, адже АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов закликав готуватися до найгіршого.

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