Про це 24 каналу розповів кандидат хімічних наук та викладач хімії Гліб Репіч. Він наголосив, що реально достовірної інформації про те, що в окупованому Енергодарі лунали вибухи біля АЕС, на жаль, немає.

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Але, за його словами, ці реактори ЗАЕС набагато безпечніші, ніж ті, які були в Чорнобилі.

І в принципі, такої ситуації, яка сталася в Чорнобилі з викидом радіації, тут не буде. Бо цей реактор набагато безпечніший та захищеніший. Тобто пробитися вибухівкою в сам реактор буде досить важко, бо там багато метрів бетону а сталі,

– запевнив Репіч.

Проте хімік відповів, що, як відомо з аварії на станції у Фукусімі, для того, аби сталася аварія, не обов'язково вражати сам реактор.

"Можна вдарити по тій системі, які підтримують безпеку цього реактору. Наприклад, на станції у Фукусімі вразили систему охолодження, реактори перегрілися і в результаті сталася аварія, хоча й не така масштабна, як Чорнобилі", – пояснив він.

Репіч наголосив, що там пошкодили лінію, яка доставляє водень до самого реактору, а водень використовується в якості охолодження для турбіни.

Якщо так станеться, що станція буде відключена від енергопостачання через пошкодження, наприклад, якщо пошкодять всі лінії електропередач чи якісь додаткові резервні енергоустановки, які живлять АЕС, то ми можемо отримати таку ситуацію, як на Фукусімі, коли ядерне паливо всередині реактора перегріється і ядерна зола розплавиться,

– попередив хімік.

На його думку, це може призвести до серйозних викидів радіації в атмосферу.

"Ризики викиду радіації є, але важко передбачити, який буде радіус, на це впливає багато факторів", – додав він.

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До слова, "Енергоатом" повідомив, що зафіксували 3 "прильоти" на майданчик станції. Зокрема, боєприпаси влучили біля одного з енергоблоків, де є ядерний реактор. Перед обстрілом росіяни поспіхом залишили територію АЕС.

Водночас місцевий кореспондент каже, що росіяни розуміють, що якщо там щось серйозне підірвати, то вони нахапаються радіації, як Чорнобильські пожежні під час аварії у 86 році, і це буде смерть.

Він запевнив, що окупанти не зможуть пошкодити АЕС, бо там міцні корпуси енергоблоків, там треба гатити серйозними боєприпасами. Але поруч з АЕС знаходиться майданчик сухого ядерного палива, і якщо боєприпасами вдарити по ньому, то можна розбити якийсь контейнер і отримати помітний витік радіації.