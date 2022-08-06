Про це 24 каналу розповів кореспондент 24 каналу зі Запоріжжя. Він наголосив, що після обіду 6 серпня знову були повідомлення про те, що в окупованому Енергодарі біля будівлі СБУ лунають звуки вибухів, там було видно стовп диму.

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Він вважає, що вся "стрілянина" навколо атомної електростанції – це чергова інформаційно-психологічна спецоперація.

За його словами, одна з діями Amnesty International щойно завершилася, попередня, на жаль, була з Оленівкою, а зараз відбувається з ЗАЕС ще одна.

Але, на його думку, там недаремно сидять фахівці з Росатому, які контролюють і дивляться, щоб російські військові нічого не натворили.

Ця вся стрілянина – це спроба звинуватити Україну, що росіяни хочуть "зберегти" АЕС, а злі українці її "обстрілюють та намагаються зруйнувати". Недаремно росіяни вже більше 2 тижнів гатять з підстанції по Нікополю. Вони так хочуть спровокувати ЗСУ,

– заявив кореспондент.

Він пояснив, що російські "Гради" крили НІкополь не з Енергодару, а трохи нижче, біля Кам'янки-Дніпровської. Там окупантам зручно ховатися за житловими будинками. Наші військові накривали їх там, тому вони почали ці "хлопавки" підривати на території самої АЕС.

"Але росіяни розуміють, що якщо там щось серйозне підірвати, то вони нахапаються радіації, як Чорнобильські пожежні під час аварії у 86 році, і це буде смерть. Тому вся ця істерія з вибухами, скоріше, має демонстраційний ефект", – наголосив кореспондент.

Він запевнив, що окупанти не зможуть пошкодити АЕС, бо там міцні корпуси енергоблоків, там треба гатити серйозними боєприпасами.

Але поруч з АЕС знаходиться майданчик сухого ядерного палива, і там покриття не таке міцне. І от якщо боєприпасами вдарити по сухому сховищі, то можна розбити якийсь контейнер і отримати незначний, але помітний витік радіації,

– відповів журналіст.

Він зазначив, що до МАГАТЕ є багато питань. Адже через захоплення атомної станції, а це зробили вперше під час війни, вони мали б звернутися до ООН, що цей ядерний об'єкт треба захистити.

"Оптимальним рішенням було б висадити міжнародний військових контингент, щоб вони захищали ЗАЕС, та вигнати росіян. Але цього не відбулося", – додав він.

Кореспондент про ситуацію навколо Запорізької АЕС: відео



До слова, "Енергоатом" повідомив, що зафіксували 3 "прильоти" на майданчик станції. Зокрема, боєприпаси влучили біля одного з енергоблоків, де є ядерний реактор. Перед обстрілом росіяни поспіхом залишили територію АЕС.

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