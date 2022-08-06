Об этом 24 каналу рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья. Он подчеркнул, что после обеда 6 августа снова были сообщения о том, что в оккупированном Энергодаре возле здания СБУ раздаются звуки взрывов, там был виден столб дыма.

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Он считает, что вся "стрельба" вокруг атомной электростанции – это очередная информационно-психологическая спецоперация.

По его словам, одна с действиями Amnesty International только что завершилась, предыдущая, к сожалению, была с Еленовкой, а сейчас происходит с ЗАЭС еще одна.

Но, по его мнению, там не зря сидят специалисты из Росатома, которые контролируют и смотрят, чтобы российские военные ничего не натворили.

Эта вся стрельба – это попытка обвинить Украину, что россияне хотят "сохранить" АЭС, а злые украинцы ее "обстреливают и пытаются разрушить". Недаром россияне уже более 2 недель бьют с подстанции по Никополю. Они так хотят спровоцировать ВСУ,

– заявил корреспондент.

Он пояснил, что российские "Грады" крыли Никополь не из Энергодара, а чуть ниже, возле Каменки-Днепровской. Там оккупантам удобно прятаться за жилыми домами. Наши военные накрывали их там, поэтому они начали эти "хлопушки" взрывать на территории самой АЭС.

"Но россияне понимают, что если там что-то серьезное взорвать, то они нахватаются радиации, как Чернобыльские пожарные во время аварии в 86 году, и это будет смерть. Поэтому вся эта истерия со взрывами, скорее, имеет демонстрационный эффект", – подчеркнул корреспондент.

Он заверил, что оккупанты не смогут повредить АЭС, потому что там крепкие корпуса энергоблоков, там нужно бить серьезными боеприпасами.

Но рядом с АЭС находится площадка сухого ядерного топлива, и там покрытие не такое прочное. И вот если боеприпасами ударить по сухому хранилищу, то можно разбить какой-то контейнер и получить незначительную, но заметную утечку радиации,

– ответил журналист.

Он отметил, что к МАГАТЭ есть много вопросов. Ведь из-за захвата атомной станции, а это сделали впервые во время войны, они должны были бы обратиться в ООН, что этот ядерный объект надо защитить.

"Оптимальным решением было бы высадить международный военный контингент, чтобы они защищали ЗАЭС, и выгнать россиян. Но этого не произошло", – добавил он.

Корреспондент о ситуации вокруг Запорожской АЭС: видео



К слову, "Энергоатом" сообщил, что зафиксировали 3 "прилета" на площадку станции. В частности, боеприпасы попали возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Перед обстрелом россияне спешно покинули территорию АЭС.

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