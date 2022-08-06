Мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил информацию об этом для 24 канала .

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"Да, действительно, где-то во второй половине дня вчера (5 августа – 24 канал) произошло несколько провокативных взрывов . Они коснулись объектов городской инфраструктуры. Повредили подстанцию "Луч" и почти весь город отключили от электроснабжения", – рассказал мэр.

Последствия обстрела

По словам Орлова, горожане видели, как были попадания в общестанционные объекты. Энергоатом сообщал, что пострадала азотно-кислородная станция.

Были попадания в открытые распределительные устройства. Это привело к отключению одной из линий и энергоблоки пришлось разгрузить до той пропускной способности, чтобы не перегрузить остаточные линии.

– сказал городской голова.

Орлов отметил, что примерно через 2 часа благодаря оперативной работе специалистов атомной станции и коммунальщиков возобновили электроснабжение. Также начали работы по восстановлению канализационно-насосной станции и скважины водоснабжения. То есть, к вечеру 5 августа в городе ликвидировали основные последствия обстрела.

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Какая цель у оккупантов

Орлов сказал, что нужно немного шире взглянуть на события, которые происходили за последний месяц. россияне разместили тяжелое оружие в машинном отделении одного из энергоблоков, а ракетные системы залпового огня работают между блоками, обстреливая Никополь.

Дмитрий Орлов Мэр Энергодара россияне понимают, что ВСУ не могут дать им адекватный ответ и стрелять по крупнейшей АЭС Европы, поэтому оккупанты используют ее как крепость для того, чтобы отбелить себя в мировом информационном пространстве. Они хотят показать, что ВСУ нарушают международные нормы и правила ведения боевых действий.

Он добавил, что это походило на минометный обстрел. По словам горожан, между вылетом, прилетом и взрывом было несколько секунд.

Кстати Используют как крепость: оккупанты накапливают технику и обустраивают позиции на ЗАЭС

Обстрел ЗАЭС

Энергоатом сообщил, что зафиксировали 3 "прилета" на площадку станции. В частности, боеприпасы попали возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Перед обстрелом россияне спешно покинули территорию АЭС.

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