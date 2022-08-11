Він закликав припинити вогонь по ЗАЕС та поблизу неї, а також повністю демілітаризувати периметр довкола атомної електростанції. Згодом заяву Гутерреша підтримали у США.

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Заява генсека ООН Антоніу Гутерреша

Гутерреш висловив серйозну стурбованість ситуацією, яка розгортається на Запорізькій атомній електростанції на Півдні України й довкола неї.

Генсек заявив, що звертався до всіх сторін "конфлікту" із закликом проявити здоровий ґлузд та розум, й не вчиняти жодних дій, які можуть загрожувати фізичній цілісності та безпеці ЗАЕС – найбільшої атомної електростанції Європи.

На жаль, замість деескалації, протягом останніх кількох днів надходять повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо триватимуть, можуть призвести до катастрофи. Я закликаю до того, щоб вся військова діяльність у безпосередній близькості від станції негайно припинилася,

– наголосив Гутерреш.

Так, посадовець закликав вивести усіх військових та техніку з території станції та уникати будь-якого подальшого розгортання сил або техніки на ЗАЕС. Він підкреслив, що об'єкт не може використовуватися у межах будь-яких воєнних дій, і натомість необхідно терміново, на технічному рівні, узгодити визначений периметр демілітаризації для гарантування безпеки.

ООН продовжує всебічно підтримувати критично важливу роботу МАГАТЕ та зусилля організації щодо забезпечення безпечної роботи ЗАЕС. Я закликаю надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до станції,

– додав генсек ООН.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-яке потенційне пошкодження ЗАЕС чи будь-якого іншого ядерного об'єкту в Україні може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих країн, а й для всього регіону та далеко за його межами. Це абсолютно неприпустимо", – підсумував Антоніу Гутерреш.

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До слова, разом з тим прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 11 серпня заявив, що станом на сьогодні ідея введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на територію ЗАЕС не обговорюється.

Я не думаю, що є якесь обговорення щодо розгортання миротворців ООН. Я вважаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря (Гутерреша – ред. 24 канал),

– висловився Дюжаррік.

США також підтримали заяву Гутерреша

Сполучені Штати Америки підтримали заклики до демілітаризації периметра довкола Запорізької АЕС після чергового зафіксованого факту обстрілів поблизу атомної електростанції.

Бої поблизу атомної електростанції є небезпечними та безвідповідальними, і ми продовжуємо закликати росію зупинити всі воєнні операції на українських ядерних об'єктах та поблизу них, а також повернути Україні повний контроль над ЗАЕС. Також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони довкола атомної електростанції,

– заявив представник Держдепартаменту США.

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