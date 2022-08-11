В ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував, що потенційна загроза стосовно Запорізької АЕС – існує. Адже там знаходяться російські терористи, які захопили цей обʼєкт

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"Якщо надалі так буде продовжуватися, то те, що відбувалося в Чорнобилі, може бути маленькими квіточками у порівнянні з тим, що може відбудеться на Запорізький АЕС", – акцентував Олексій Данілов.

Він зазначив, що це найбільша станція в Європі, яка має 6 великих блоків. Проте всі намагання поставити крапку в цьому питанні, щоб російські війська відійшли, – не мають ніякої відповіді.

"Інституції, які мали б цим займатися з МАГАТЕ та ООН, – вони спокійно спостерігають", – повідомив секретар РНБО.

Президент нашої країни наголосив, якщо там станеться якась ситуація, що повʼязана з витоком ядерних відходів або тощо, – ми будемо вважати, що це ядерна атака на Україну,

– наголосив Олексій Данілов.

"Там є пошкодження. Станом на сьогодні ми не бачимо, щоб вони були загрозливими. Проте що буде післязавтра? Цей обʼєкт дуже критично важливий з точки зору всіх процесів. Те, що там відбувається, якщо піде якась ланцюгова реакція, якщо піде не за планом, – буде небезпека не тільки для нашої країни, а також для інших", – розповів секретар РНБО.

Він пригадав, коли була катастрофа в Чорнобилі, повітря від нього накривало сусідні країни й доходило до частини Європи.

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