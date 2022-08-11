В эфире 24 канала секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал, что потенциальная угроза в отношении Запорожской АЭС существует. Ведь там находятся российские террористы, захватившие этот объект.

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"Если в дальнейшем так будет продолжаться, то происходящее в Чернобыле может быть маленькими цветочками по сравнению с тем, что может произойти на Запорожской АЭС", – акцентировал Алексей Данилов.

Он отметил, что это самая большая станция в Европе, которая имеет 6 больших блоков. Однако все попытки поставить точку в этом вопросе, чтобы российские войска отошли – не имеют никакого ответа.

"Институции, которые должны этим заниматься с МАГАТЭ и ООН, – они спокойно наблюдают", – сообщил секретарь СНБО.

Президент нашей страны подчеркнул, если там произойдет какая-то ситуация, связанная с утечкой ядерных отходов или тому подобное, – мы будем считать, что это ядерная атака на Украину,

– подчеркнул Алексей Данилов.

"Там есть повреждения. На сегодняшний день мы не видим, чтобы они были угрожающими. Однако что будет послезавтра? Этот объект очень критически важен с точки зрения всех процессов. То, что там происходит, если пойдет какая-то цепная реакция, если пойдет не по плану" – будет опасность не только для нашей страны, а также для других", – рассказал секретарь СНБО.

Он вспомнил, когда была катастрофа в Чернобыле, воздух от него накрывал соседние страны и доходил до части Европы.

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