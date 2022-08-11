Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что заявления россии о том, что она заберет украинскую АЭС, это отчасти шантаж.

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Но Михаил Подоляк подтвердил, что оккупанты действительно забрали ЗАЭС.

Сделали это для того, чтобы воровать у нас производство электроэнергии и направлять ее в аннексированный Крым. Ведь принципиально полуостров не подключен к электросетям россии,

– объяснил он.

Советник главы ОП отметил, что ЗАЭС – это территория Украины, она присоединена к нам и снабжалась нами. "А россия ищет способы, как украсть у нас зерно, металл и электроэнергию, и направить это в Крым. Мы это не позволим сделать", – ответил он.

Что касается ядерного шантажа, то Подоляк подчеркнул, что россияне демонстративно минируют территорию ЗАЭС и завозят тяжелое оружие на промышленные территории, делают там склады артснарядов.

"Есть ли у нас инструментарий, чтобы их оттуда убрать, – есть. Ведь существенно за последние дни увеличилось давление мирового сообщества, в частности G7, которое откровенно говорит, чтобы Украине вернуть ЗАЭС", – сказал он.

По его словам, параллельно этому контроль над ЗАЭС можно временно передать так называемым "белым каскам" – посредникам, которые могут забрать станцию от россиян.

Советник главы ОП добавил, что росатом не смог собрать команду и завести ее на территорию ЗАЭС, чтобы полностью контролировать производственный процесс, он частично контролируется Украиной, а россия там только размещает свои войска.

Безусловно, мы заберем ЗАЭС… Ядерный шантаж будет продолжаться, потому что россия больше ничего не умеет, кроме убийства гражданских людей. Но ситуация на Запорожской АЭС контролируемая,

– подытожил Подоляк.

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