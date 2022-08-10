По данным источников 24 канала в разведке, российские захватчики уже несколько месяцев пытаются заставить Украину сесть за стол переговоров и согласиться на гибридное перемирие. оккупанты хотят аналог минских договоренностей, чтобы создать иллюзию референдумов и объявить о переходе захваченных ими территорий под юрисдикцию россии.

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Однако добиться перемирия в привычный для россии способ путин не смог. Официальный Киев не соглашается на условия москвы, а Запад не прилагает все усилия для принуждения Украины к прекращению огня. Именно поэтому путин пытается совершить самый масштабный в мире ядерный теракт.

В кремле удачно пользуются бессилием мира

Долгое время использование тактики постепенного пересечения красных линий привело к тому, что россия вообще пересекла все границы, понимая, что мир не будет действовать с максимальной решительностью. путин и его сообщники вполне понимали, что Запад ограничится осуждением и беспокойством, наложит на россию санкции, но не будет вмешиваться в конфликт напрямую. Однако при этом захватчики считали, что им удастся захватить Украину через несколько дней, а до получения нами тяжелого вооружения вообще не дойдет. Но не случилось как думалось. россияне провалили свои планы, не дошли до границ Донецкой области и начали делать все, чтобы получить время.

Козырем захватчиков для принуждения Украины к перемирию является ядерный шантаж всей Европы. Именно для этого оккупанты обстреливали Запорожскую АЭС и демонстративно ее заминировали. Таким образом, путин послал всему миру мощный месседж: либо страны-партнеры заставляют Зеленского договориться с россией о перемирии и получить гарантии прекращения агрессии со стороны москвы, либо они повлекут мощнейшую атомную аварию за всю историю человечества.

Ядерный шантаж стал возможен исключительно потому, что россияне никогда не играли по правилам, а мир молча за этим наблюдал. Наложенные на агрессора еще в 2014-м санкции нарушали сами же представители ЕС. Те же Германия и Франция снабжали россиян военными товарами, помогали со строительством крымского моста и электростанции для полуострова.

В организациях по безопасности при этом последовательно блокировали как развертывание в Украине миротворческой миссии, так и поставки Украине оружия. Ведь Запад мечтал забыть о проблеме и играл с агрессором в умиротворение. россия последовательно коррумпировала множество правозащитников, распространяла свое влияние в других странах и злоупотребляла правом на вето в ООН.

Захват и минирование крупнейшей АЭС в Европе является хладнокровным шантажом всего мира. При этом путин сделал это, вполне понимая, что никаких решительных реакций со стороны международного общества на подобный поступок не будет. Потому что МАГАТЭ не сможет сделать ничего, кроме написания нескольких релизов, а страны-члены НАТО не отправят на электростанцию своих спецназовцев для решения вопроса по безопасности. Фактически, к сожалению, мир не смог полноценно адаптироваться и создать решительные механизмы борьбы с такой гибридно-террористической агрессией.

Ядерный шантаж не прекратится, пока существует россия

Проблема российских угроз взорвать ЗАЭС заключается в том, что в случае принуждения Украины к перемирию захватчики могут быстро аннексировать все захваченные ими территории и вернуться к тактике размахивания своей ядерной палкой. Мол, ракетное копье россии отныне будет распространяться на части Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. И, конечно, захватчики будут продолжать свою агрессию дальше, ведь именно из-за наличия у россии оружия массового поражения подобная ситуация вообще стала возможна. Потому что иначе Запад не боялся бы по-настоящему противодействовать путину и его народу.

Поэтому речь идет о постоянном шантаже всего мира классическим ядерным вооружением или "грязной бомбой", который не прекратится, пока существует российская федерация или пока на московских болотах не пройдет полная демилитаризация.