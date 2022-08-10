За даними джерел 24 каналу у розвідці, російські загарбники вже кілька місяців намагаються змусити Україну сісти за стіл переговорів та погодитися на гібридне перемир'я. Окупанти хочуть аналог мінських домовленостей аби створити ілюзію референдумів та оголосити про перехід захоплених ними територій під юрисдикцію росії.

Дивіться також Окупанти погрожують підірвати ЗАЕС: омбудсмен вимагає реакції ООН, МАГАТЕ і всього світу

Однак домогтися перемир'я у звичний для росії спосіб путін не зміг. Офіційний Київ не погоджується на умови москви, а Захід не докладає всіх зусиль для примусу України до припинення вогню. Саме через це путін намагається скоїти наймасштабніший у світі ядерний теракт.

У кремлі вдало користуються безсиллям світу

Довгий час використання тактики поступового перетину червоних ліній призвела до того, що росія взагалі перетнула всі межі, розуміючи, що світ не діятиме з максимальною рішучістю. путін та його поплічники цілком розуміли, що Захід обмежиться засудженням та занепокоєнням, накладе на росію санкції, але не втручатиметься у конфлікт безпосередньо. Однак при цьому загарбники вважали, що їм вдасться захопити Україну за кілька днів, а до отримання нами важкого озброєння взагалі не дійде. Але не сталося як гадалося. Росіяни провалили свої плани, не дійшли до кордонів Донецької області та почали робити все, аби отримати час.

Козирем загарбників для примусу України до перемир'я є ядерний шантаж всієї Європи. Саме для цього окупанти обстрілювали Запорізьку АЕС та демонстративно її замінували. У такий спосіб путін послав всьому світу потужний меседж: або країни-партнери змушують Зеленського домовитися з росією про перемир'я та отримати гарантії припинення агресії з боку москви, або вони спричинять найпотужнішу атомну аварію за всю історію людства.

Ядерний шантаж став можливим виключно через те, що росіяни ніколи не грали за правилами, а світ мовчки за цим спостерігав. Накладені на агресора ще у 2014-му санкції порушували самі ж представники ЄС. Ті ж Німеччина та Франція постачали росіянам військові товари, допомагали з будівництвом кримського мосту та електростанції для півострова.

У безпекових організаціях при цьому послідовно блокували як розгортання в Україні миротворчої місії, так і постачання Україні зброї. Адже Захід мріяв забути про проблему та грався з агресором в умиротворення. Росія послідовно корумпувала безліч правозахисників, поширювала свій вплив в інших країнах та зловживала правом на вето в ООН.

Захоплення ж та замінування найбільшої АЕС у Європі є холоднокровним шантажем всього світу. При цьому путін зробив це, цілком розуміючи, що ніяких рішучих реакцій з боку міжнародного суспільства на подібний вчинок не буде. Бо МАГАТЕ не зможе зробити нічого, окрім написання кількох релізів, а країни-члени НАТО не відправлять на електростанцію своїх спецпризначенців для вирішення безпекового питання. Фактично, на превеликий жаль, світ не зміг повноцінно адаптуватися та створити рішучі механізми боротьби з такою гібридно-терористичною агресією.

Ядерний шантаж не припиниться, доки існує росія

Проблема російських погроз підірвати ЗАЕС полягає в тому, що у разі примусу України до перемир'я загарбники можуть швидко анексувати всі захоплені ними території та повернутися до тактики розмахування своєю ядерною палицею. Мовляв, ракетний спис росії відтепер розповсюджуватиметься на частини Херсонщини, Запорізької області та Донбасу. І, звісно, загарбники продовжуватимуть свою агресію далі, адже саме через наявність у росії зброї масового ураження подібна ситуація взагалі стала можлива. Бо інакше захід не боявся б по-справжньому протидіяти путіну та його народу.

Тож йдеться про постійний шантаж всього світу класичним ядерним озброєнням чи "брудною бомбою", який не припиниться, доки існує російська федерація або доки на московських болотах не пройде повна демілітаризація.