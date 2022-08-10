Разработаны планы эвакуации населения

Так, в случае крушения на АЭС нужно будет срочно эвакуировать людей, обитающих в радиусе 50 километров вокруг станции. Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.

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По его словам, еще в мирное время были созданы планы эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации ядерного характера на территории ЗАЭС.

По этим планам отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей,
– заметил Старух.

Реакторы ЗАЭС надежны

Глава Запорожской ОВА объяснил, что реакторы станции рассчитаны на разные ситуации и способны выдержать удары, поэтому они достаточно надежны. Однако гораздо больше рисков связано с хранилищем отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

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