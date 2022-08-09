Поскольку российские войска обстреливают с территории оккупированной Запорожской АЭС подконтрольные Украине населенные пункты и наносят удары по самой ЗАЭС и даже угрожают ее взорвать, важно знать, чем обернется для человечества возможная авария. Об этих последствиях рассказали в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

Внимание российские силы продолжают складировать военную технику рядом с ядерными реакторами ЗАЭС, – ISW

Возможные последствия для экологии и человечества:

Площадь потенциальной зоны отчуждения составит – до 30 000 км2 ( как 10 Чернобыльских зон отчуждения ),

), Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и сельского хозяйства,

Площадь потенциальной загрязненной территории – до 2 000 000 км2 (площадь трех Украин),

От ветра зависит степень заражения других территорий Украины, россии, беларуси и Европы.

Количество ликвидаторов – от 1 миллиона человек,

Погибших – десятки тысяч в зависимости от количества людей на территории Запорожской области,

Количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 миллионов человек,

Загрязненный на необъятное количество лет Днепр,

Выброс радиоактивного цезия – 137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. На Украину придется основную часть выбросов.

Важно понимать, что выброс радиоактивного цезия при возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, белоруссия и россия,

– отметили специалисты.

На чем базируются расчеты экспертов

Для оценки возможных последствий катастрофы эксперты отталкивались от характеристик, зафиксированных во время аварии на Чернобыльской АЭС. По их словам, важным фактором сравнения является количество ядерного топлива.

На четвертом энергоблоке, взорвавшемся в 1986 году, было около 2000 топливных сборок, тогда как на ЗАЭС в 6 реакторах и хранилище отработанного топлива их до 18 000.

Итак, вероятные последствия подрыва россиянами электростанции в Энергодаре могут быть в 10 раз больше, чем в Чернобыле.

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