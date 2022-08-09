Об этом рассказали в Институте изучения войны. Эксперты отметили, что информация об угрозах российского генерала уничтожить ЗАЭС, если не сможет ее удержать, вероятно, лишь отвлекают от вполне реальных рисков ее милитаризации.

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Оккупанты размещают военную технику возле ядерных реакторов

В институте изучения войны отметили, что милитаризация россией крупнейшего ядерного объекта Европы может включать:

минирование ЗАЭС,

опасное хранение военного вооружения вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов

Журналисты Bellingcat определили геолокацию видео, сделанное с помощью дрона возле ЗАЭС. Его 5 августа обнародовало одно из российских оппозиционных изданий.

На видео изображена российская военная техника, которая передвигается на станции и вокруг нее, в том числе военные грузовики и бронемашины, двигающиеся вокруг и внутрь здания, где расположен первый из шести ядерных реакторов станции,

– отметили в ISW.

Кроме того, российские войска вырыли траншеи на территории ЗАЭС и вокруг нее. Эксперты предполагают, что захватчики обустроили там огневые позиции.

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Захватчики используют ЗАЭС как ядерный щит

В то же время, российские чиновники продолжают обвинять Украину в ударах по ЗАЭС. Более того, они убеждают, что ВСУ якобы били по станции неоднократно.

В свою очередь, украинские официальные лица заявляют, что оккупанты атакуют позиции ВСУ с территории ЗАЭС. Они, по сути, используют ее как ядерный щит, ведь наши бойцы не могут атаковать их в ответ.

"С июля российские войска неоднократно обстреливали соседний контролируемый Украиной город Никополь, вероятно, с позиций на территории АЭС или вокруг нее", – добавили эксперты.

В ISW считают, что российские войска, вероятно, используют угрозу ядерной катастрофы, чтобы снизить желание Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению.

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