Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Експерти зазначили, що інформація про погрози російського генерала знищити ЗАЕС, якщо не зможе її втримати, ймовірно, лише відвертають увагу від цілком реальних ризиків її мілітаризації.

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Окупанти розміщують військову техніку біля ядерних реакторів

В інституті вивчення війни зауважили, що мілітаризація росією найбільшого ядерного об'єкта Європи може включати:

мінування ЗАЕС,

небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів.

Журналісти Bellingcat визначили геолокацію відео, яке зробили за допомогою дрону біля ЗАЕС. Його 5 серпня оприлюднило одне з російських опозиційних видань.

На відео зображено російську військову техніку, яка пересувається на станції та навколо неї, зокрема військові вантажівки та бронемашини, які рухаються навколо та всередину будівлі, де розміщений перший із шести ядерних реакторів станції,

– зазначили в ISW.

Окрім цього, російські війська вирили траншеї на території ЗАЕС та навколо неї. Експерти припускають, що також загарбники облаштували там вогневі позиції.

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Загарбники використовують ЗАЕС як ядерний щит

Водночас російські посадовці продовжують звинувачувати Україну в ударах по ЗАЕС. Ба більше, вони переконують, що ЗСУ буцімто били по станції неодноразово.

Натомість українські офіційні особи заявляють, що окупанти атакують позиції ЗСУ з території ЗАЕС. Вони, по суті, використовують її як ядерний щит, адже наші бійці не можуть атакувати їх у відповідь.

"З липня російські війська неодноразово обстрілювали сусіднє контрольоване Україною місто Нікополь, ймовірно, з позицій на території АЕС або навколо неї", – додали експерти.

В ISW вважають, що російські війська, ймовірно, використовують загрозу ядерної катастрофи, щоб зменшити бажання Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу.

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