Соответствующее заявление озвучил журналистам постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Также вечером 8 августа Владимир Зеленский заявил, что россии безразлично "беспокойство", а нужна более мощная реакции на события на ЗАЭС.

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Украина обратилась в МЭГАТЭ и ООН

российские оккупанты стремятся разрушить инфраструктуру станции, повредить все линии электропередач... И спровоцировать отключение электроэнергии на Юге Украины,

– заявил Цымбалюк.

Также он пояснил, что:

из-за обстрелов россии персонал станции работает под дулами российских автоматов;

возможная катастрофа приведет к огромным последствиям не только для Украины, но и для Европы.

Также постоянный представитель Украины сказал: если что-нибудь случится, то последствия абсолютно не сравнить с Чернобылем.

"Мы ожидаем, что важная международная миссия на Запорожскую АЭС состоится. Миссия, которая будет возглавляться, вероятно, МАГАТЭ как ведущим агентством в этой сфере, но также с вхождением в нее экспертов из разных стран и экспертов от ООН. Идеально было бы увидеть генсека МАГАТЭ Гросси вместе с генсеком ООН Гутерришем в Украине. Но мы понимаем, что состав этой миссии может быть разным", – объяснил Цымбалюк.

Добавил также, что пока непонятно, какие именно планы у россии в отношении ЗАЭС, однако вспомнил, что оккупанты разместили там тяжелую технику и взрывчатые вещества.

Евгений Цымбалюк заверил, что прибытие экспертов такой международной миссии на ЗАЭС:

позволит оценить ситуацию на станции и провести верификацию;

да и само их появление уже улучшит уровень безопасности на станции.

Кратко об обстрелах Запорожской АЭС

россия заминировала Запорожскую АЭС в Энергодаре. Также российские оккупанты разместили там свою технику и угрожают взорвать ЗАЭС.

В этот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что радиоактивным выбросам безразлично государственные границы. Он призвал мир отреагировать на заминирование территории.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. Ведь россияне держат снаряды в цехах станции и угрожают все взорвать и оставить "выжженную землю".

Следует упомянуть, что ранее об этом сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии, командующий гарнизоном ЗАЭС валерий васильев. Он цинично заявил, что якобы на ЗАЭС будет "либо русская земля – либо выжженная пустыня".

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