Соответствующее заявление озвучил журналистам постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Также вечером 8 августа Владимир Зеленский заявил, что россии безразлично "беспокойство", а нужна более мощная реакции на события на ЗАЭС.
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Украина обратилась в МЭГАТЭ и ООН
российские оккупанты стремятся разрушить инфраструктуру станции, повредить все линии электропередач... И спровоцировать отключение электроэнергии на Юге Украины,
– заявил Цымбалюк.
Также он пояснил, что:
- из-за обстрелов россии персонал станции работает под дулами российских автоматов;
- возможная катастрофа приведет к огромным последствиям не только для Украины, но и для Европы.
Также постоянный представитель Украины сказал: если что-нибудь случится, то последствия абсолютно не сравнить с Чернобылем.
"Мы ожидаем, что важная международная миссия на Запорожскую АЭС состоится. Миссия, которая будет возглавляться, вероятно, МАГАТЭ как ведущим агентством в этой сфере, но также с вхождением в нее экспертов из разных стран и экспертов от ООН. Идеально было бы увидеть генсека МАГАТЭ Гросси вместе с генсеком ООН Гутерришем в Украине. Но мы понимаем, что состав этой миссии может быть разным", – объяснил Цымбалюк.
Добавил также, что пока непонятно, какие именно планы у россии в отношении ЗАЭС, однако вспомнил, что оккупанты разместили там тяжелую технику и взрывчатые вещества.
Евгений Цымбалюк заверил, что прибытие экспертов такой международной миссии на ЗАЭС:
- позволит оценить ситуацию на станции и провести верификацию;
- да и само их появление уже улучшит уровень безопасности на станции.
Кратко об обстрелах Запорожской АЭС
- россия заминировала Запорожскую АЭС в Энергодаре. Также российские оккупанты разместили там свою технику и угрожают взорвать ЗАЭС.
- В этот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что радиоактивным выбросам безразлично государственные границы. Он призвал мир отреагировать на заминирование территории.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. Ведь россияне держат снаряды в цехах станции и угрожают все взорвать и оставить "выжженную землю".
- Следует упомянуть, что ранее об этом сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии, командующий гарнизоном ЗАЭС валерий васильев. Он цинично заявил, что якобы на ЗАЭС будет "либо русская земля – либо выжженная пустыня".
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