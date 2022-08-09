Відповідну заяву озвучив журналістам постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Також ввечері 8 серпня Володимир Зеленський заявив, що росія не зважає на "занепокоєння", натомість потрібна потужніша реакція світу на події на ЗАЕС.

Читайте також "Тут буде російська земля або випалена пустеля": командир ворогів на ЗАЕС шокував заявою

Україна звернулась до МЕГАТЕ та ООН

російські окупанти прагнуть зруйнувати інфраструктуру станції, пошкодити всі лінії електропередач... І спровокувати відключення електроенергії на півдні України,

– заявив Цимбалюк.

Також він пояснив, що:

через обстріли росії персонал станції працює під дулами російських автоматів;

можлива катастрофа призведе до величезних наслідків не лише для України, а й Європи.

Також постійний представник України сказав: якщо щось трапиться, то наслідки абсолютно не порівняти з Чорнобилем.

"Ми очікуємо, що важлива міжнародна місія на Запорізьку АЕС відбудеться. Місія, яка буде очолюватися, ймовірно, МАГАТЕ як провідним агентством у цій сфері, але також із входженням до неї експертів з різних країн та експертів від ООН. Ідеально було б побачити генсека МАГАТЕ Гроссі разом з генсеком ООН Гутеррішем в Україні. Але ми розуміємо, що склад цієї місії може бути різним", – пояснив Цимбалюк.

Додав також, що наразі незрозуміло, які саме плани має росія щодо ЗАЕС, проте пригадав, що окупанти розмістили там важку техніку та вибухові речовини.

Євгеній Цимбалюк запевнив, що прибуття експертів такої міжнародної місії на ЗАЕС:

дозволить оцінити ситуацію на станції та провести верифікацію;

та й сама їх поява вже покращить рівень безпеки на станції.

Коротко про обстріли Запорізької АЕС

росія замінувала Запорізьку АЕС в Енергодарі. Також російські окупанти розмістили там свою техніку та погрожують підірвати ЗАЕС.

У цей же день уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що радіоактивним викидам байдуже на державні кордони. Він закликав світ відреагувати на замінування території.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС. Адже росіяни тримають снаряди у цехах станції та погрожують все підірвати й залишити "випалену землю".

Варто згадати, що раніше про це сказав начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії, командувач гарнізону ЗАЕС валерій васильєв. Він цинічно заявив, що нібито на ЗАЕС буде "або російська земля – ​​або випалена пустеля".

Дивіться також – росія обстріляла майданчик Запорізької АЕС: відео