Мир не должен забывать о Чернобыле, – Зеленский

Об этом во время обращения к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что Украина активно информирует мир о российском ядерном шантаже.

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В частности, речь идет об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. Зеленский отметил, что уже есть ответные реакции международного сообщества.

Но нужно ускорить ответные действия. россия не будет обращать внимание на слова и беспокойство. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угроз ядерной катастрофы. Мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе,

– сказал президент.

Глава государства добавил, что во время Чернобыльской катастрофы произошел взрыв в одном реакторе, а на Запорожской АЭС под угрозой сразу шесть энергоблоков.

Отметим, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и призвал отреагировать на ядерный террор оккупантов на Запорожской АЭС.

Что происходит на Запорожской АЭС

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