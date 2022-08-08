Мир не должен забывать о Чернобыле, – Зеленский
Об этом во время обращения к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что Украина активно информирует мир о российском ядерном шантаже.
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В частности, речь идет об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. Зеленский отметил, что уже есть ответные реакции международного сообщества.
Но нужно ускорить ответные действия. россия не будет обращать внимание на слова и беспокойство. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угроз ядерной катастрофы. Мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе,
– сказал президент.
Глава государства добавил, что во время Чернобыльской катастрофы произошел взрыв в одном реакторе, а на Запорожской АЭС под угрозой сразу шесть энергоблоков.
Отметим, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и призвал отреагировать на ядерный террор оккупантов на Запорожской АЭС.
Что происходит на Запорожской АЭС
- российские военные весной с обстрелами оккупировали Запорожскую АЭС и перебросили туда персонал росатома. В августе оккупанты осуществили серию провокаций на ЗАЭС.
- В частности, 5 августа россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время обоих обстрелов было зафиксировано по три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
- В результате второго обстрела россияне попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
- Обстрелы продолжились вечером 6 августа, когда войска агрессора едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. В Энергоатоме отметили, что россияне, скорее всего, целили именно по 174 контейнерам.
- Также россияне заминировали Запорожскую АЭС. Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, которая подходит к пруду-охладителю. Также заминирована вся линия, на которую станция выходит на Каховское водохранилище.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир отреагировать на заминирование территории Запорожской АЭС.
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