Французский сенатор и член комитета Сената Франции по обороне Гийом Гонтар заявил: россия использует ЗАЭС как оружие для ведения войны в Украине. Поэтому ООН должна немедленно реагировать и приложить усилия по урегулированию ситуации.

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По его словам, о значительном риске аварии на электростанции обсудили в Матиньоне – резиденции премьер-министра Франции.

"Ситуация в Запорожье очень тревожная. Во время последнего заседания комитета по связям в Матиньоне я сообщил о нехватке информации о ситуации и о значительном риске аварии. армия россии, похоже, использует атомную электростанцию как оружие для ведения войны. Необходимо немедленно направить специальную миссию ООН по безопасности, чтобы обезопасить район и провести техническое обслуживание станции", – отметил Гийом Гонтар.

Кратко о ситуации на ЗАЭС

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