Французький сенатор та член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар заявив: росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни в Україні. Тому ООН повинна негайно реагувати та докласти зусиль для врегулювання ситуації.

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За його словами, про значний ризик аварії на електростанції обговорили у Матіньйонському палаці – резиденції прем'єр-міністра французького уряду.

"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії. армія росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", – зазначив Гійом Гонтар.

Коротко про ситуацію на ЗАЕС

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