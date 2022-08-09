Французький сенатор та член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар заявив: росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни в Україні. Тому ООН повинна негайно реагувати та докласти зусиль для врегулювання ситуації.
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За його словами, про значний ризик аварії на електростанції обговорили у Матіньйонському палаці – резиденції прем'єр-міністра французького уряду.
"Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії. армія росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", – зазначив Гійом Гонтар.
Коротко про ситуацію на ЗАЕС
- росіяни двічі обстріляли Запорізьку АЕС 5 серпня. Під час першої атаки "прильоти" були на промисловий майданчик: потрапляння зафіксували у високовольтну лінію зв'язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.
- Під час другого обстрілу снаряди влучили по майданчику АЕС неподалік від енергоблока, де розташований ядерний реактор. Руйнувань зазнала азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус.
- Вже 6 серпня росія повторила терористичну атаку. Тоді окупанти ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- Крім цього, в Енергоатомі підтвердили, що росіяни замінували деякі ділянки ЗАЕС.
- Україна закликає світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. В Офісі Президента заявили, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу.
- У МАГАТЕ підтвердили, що існує реальний ризик ядерної катастрофи.
- Водночас у Державній агенції з управління зоною відчуження оцінили можливі наслідки вибуху на ЗАЕС. За словами експертів, їх відчують не тільки в Україні, але й в Європі та країнах-агресорках – росії та білорусі.
- Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
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