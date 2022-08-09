Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ведь сейчас все волнуются из-за угрозы оккупации ЗАЭС. В ОП говорят, что Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС.

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Эксперт считает, что события оккупантов на Запорожской АЭС – это политическая игра россии.

Российские захватчики ищут любое предупреждение, чтобы остановить наше контрнаступление. Они используют все, даже шантаж. Но это лишь попытка найти защиту от контрнаступления ВСУ,

– заявил Жданов.

Он добавил, что то, что США до сих пор не предоставили ракету HIMARS на 300 километров, это может быть политическое давление Америки на россию в контексте всей войны. Эксперт считает, что США подает сигналы оккупантам, якобы "сегодня не дали ракеты, а завтра дадим".

Жданов о ядерном шантаже россии на Запорожской АЭС: видео



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