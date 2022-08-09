Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Адже зараз всі хвилюються через загрозу від окупації ЗАЕС. В ОП кажуть, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС.

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Експерт вважає, що події окупантів на Запорізькій АЕС – це політична гра росії.

Російські загарбники шукають будь-який запобіжний, щоб зупинити наш контрнаступ. Вони використовують все, навіть шантаж. Але це лише спроба знайти захист від контрнаступу ЗСУ,

– заявив Жданов.

Він додав, що те, що США досі не надали ракети HIMARS на 300 кілометрів, це може бути політичний тиск Америки на росію в контексті всієї війни. Експерт вважає, що США подає сигнали окупантам, мовляв, "сьогодні не дали ракети, а завтра дамо".

Жданов про ядерний шантаж росії на Запорізький АЕС: відео



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