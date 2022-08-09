Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Адже зараз всі хвилюються через загрозу від окупації ЗАЕС. В ОП кажуть, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС.
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Експерт вважає, що події окупантів на Запорізькій АЕС – це політична гра росії.
Російські загарбники шукають будь-який запобіжний, щоб зупинити наш контрнаступ. Вони використовують все, навіть шантаж. Але це лише спроба знайти захист від контрнаступу ЗСУ,
– заявив Жданов.
Він додав, що те, що США досі не надали ракети HIMARS на 300 кілометрів, це може бути політичний тиск Америки на росію в контексті всієї війни. Експерт вважає, що США подає сигнали окупантам, мовляв, "сьогодні не дали ракети, а завтра дамо".
Жданов про ядерний шантаж росії на Запорізький АЕС: відео
Що відомо про Запорізьку АЕС: головне
- росія обстрілює Запорізьку АЕС в Енергодарі. Також російські окупанти розмістили там свою техніку та погрожують підірвати ЗАЕС.
- Зокрема, 5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час обох обстрілів було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Унаслідок другого обстрілу росіяни влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор. Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.
- Обстріли продовжилися ввечері 6 серпня, коли війська агресора ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. В Енергоатомі зазначили, що росіяни, швидше за все, цілили саме по 174 контейнерах.
- Також росіяни замінували Запорізьку АЕС. Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також заміновано усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище.
- Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що радіоактивним викидам байдуже на державні кордони. Він закликав світ відреагувати на замінування території.
- росіяни тримають снаряди у цехах станції та погрожують все підірвати й залишити "випалену землю". Раніше про це сказав начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії, командувач гарнізону ЗАЕС валерій васильєв.
Відео до теми – у МАГАТЕ нарешті відреагували на обстріл ЗАЕС