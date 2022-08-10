Розроблені плани евакуації населення

Так, у випадку катастрофи на АЕС потрібно буде терміново евакуювати людей, що мешкають у радіусі 50 кілометрів навколо станції. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, ще у мирний час були створені плани евакуації населення на випадок надзвичайної ситуації ядерного характеру на території ЗАЕС.

За цими планами відселенню підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей,

– зауважив Старух.

Реактори ЗАЕС надійні

Очільник Запорізької ОВА пояснив, що реактори станції розраховані на різні ситуації та здатні витримати удари, тож вони доволі надійні. Однак значно більше ризиків пов'язано зі сховищем відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

Останні новини про ситуацію на ЗАЕС: коротко

Після замінування та обстрілів ЗАЕС Україна закликала міжнародні організації МАГАТЕ та ООН терміново направити на станцію спеціальну місію.

Відреагувати на неприпустимі дії росіян закликали і в Сенаті Франції. Там заявили, що росія використовує ЗАЕС як зброю для ведення війни в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що небезпечними провокаціями на ЗАЕС росія шукає спосіб зупинити контрнаступ ЗСУ.

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