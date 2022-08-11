5 прильотів у районі комендатури станції

Про обстріли повідомили у Енергоатомі зауваживши, що ворог впродовж дня двічі обстріляв територію атомної електростанції.

Увага Через ворожі обстріли Запорізька АЕС працює з ризиками витоку водню та розпилення радіації

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, росіяни вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на невеличкій ділянці зайнялася трава, але, ніхто не постраждав.

Ворог не зупинився і обстріляв пожежну частину поруч