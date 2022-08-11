Внаслідок атаки на ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Також пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

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Які є ризики на ЗАЕС

Як повідомляє підприємство "Енергоатом", наразі залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високою є пожежна небезпека.

Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП (Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива – 24 канал) ЗАЕС,

– заявило підприємство.

Зазначається, що персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається.

"Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України", – додали в "Енергоатомі".

Що відбувається на Запорізькій АЕС: головні новини

Міністри закордонних справ G7 вимагають, аби росія негайно повернула Запорізьку АЕС під контроль України. Наголосили, що є небезпека для світу.

Раніше повідомлялося, що у випадку катастрофи на АЕС потрібно буде терміново евакуювати людей, що мешкають у радіусі 50 кілометрів навколо станції.

Окрім того, російські загарбники вкотре пустили фейк про нібито атаку Збройних Сил України. Цього разу вони заявили, що Україна "хотіла вдарити" по Запорізькій АЕС.

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