В результате атаки на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. Также повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

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Каковы риски на ЗАЭС

Как сообщает предприятие "Энергоатом", в настоящее время остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высока пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ (Сухое хранилище отработанного ядерного топлива – 24 канал) ЗАЭС,

– заявило предприятие.

Отмечается, что персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается.

"В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины", – добавили в "Энергоатоме".

Что происходит на Запорожской АЭС: главные новости

Министры иностранных дел G7 требуют, чтобы россия немедленно вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины. Подчеркнули, что есть опасность для мира.

Ранее сообщалось, что в случае крушения на АЭС нужно будет срочно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 50 километров вокруг станции.

Кроме того, российские захватчики в очередной раз пустили фейк о якобы атаке Вооруженных Сил Украины. В этот раз они заявили, что Украина "хотела ударить" по Запорожской АЭС.

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