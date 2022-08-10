Наголосили, що український персонал, який станцію, повинен виконувати свої обов’язки без погроз і тиску. Саме постійний контроль росії над заводом ставить під загрозу регіон.

Важливо У разі катастрофи на ЗАЕС потрібно евакуювати 275 тисяч людей з 3 областей, – Старух

Дипломати G7 стурбовані загрозою, яку створило захоплення українських ядерних об’єктів. Такі дії держави-агресорки підвищують ризик ядерної аварії. Це небезпека не лише для населення України, а й для сусідніх держав і міжнародної спільноти.

Окупанти мають дати доступ МАГАТЕ

Зазначили, що це також підриває здатність МАГАТЕ здійснювати моніторинг мирної ядерної діяльності України. Наголосили на важливості сприяння місії експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Дипломати погоджуються із сімома основами ядерної безпеки, які виклав Генеральний директор Гроссі.

Тому співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних установок в Україні. Вони мають спілкуватись з українським персоналом без тиску загарбників.

Крім того, міністри вкотре засудили невиправдану агресивну війну росії проти України. Додали, що росія має негайно вивести свої війська.

Обстріли ЗАЕС: що відомо

5 серпня окупанти двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Були 3 "прильоти" біля промислового майданчика та три удари безпосередньо по майданчику станції біля одного з енергоблоків. Поруч розміщений ядерний реактор.