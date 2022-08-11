Пропагандистські журналісти повідомили, що ППО нібито відбила атаку ракет ЗСУ на Енергодар та Запорізьку АЕС. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зверніть увагу Лише вдають божевільних, – Гудков припустив, чи справді росія планує підірвати ЗАЕС

росія знову бреше

Країна-агресорка заявила, що "придушує" вогневі позиції українських захисників:

ППО відбила атаку ракет і ударних безпілотників українських військ на Енергодар та Запорізьку АЕС, вогневі позиції противника придушуються, повідомляє влада регіону,

– пишуть росЗМІ.

Це вкотре підтверджує, що росія ще більше хоче показати, що їхня армія "сильніша", і виставити у поганому світлі Збройні Сили України.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

Міністри закордонних справ G7 вимагають, аби росія негайно повернула Запорізьку АЕС під контроль України.

Наразі українське керівництво готується до різних варіантів розвитку подій, зокрема й найгірших. У випадку катастрофи на АЕС потрібно буде терміново евакуювати людей.

Важливо зазначити, якщо окупанти підірвуть ЗАЕС, то постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних. Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.

Вас може зацікавити – окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: дивіться відео