В "Енергоатомі" наголосили, що росіяни пошкодили помпову станцію господарсько-побутових стоків. Окрім того, поблизу зафіксували обширне задимлення.

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Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока,

– мовиться у повідомленні.

За даними "Енергоатому", ситуація ускладнюється. Усе тому, що зовсім поруч розташовані джерела випромінювання. Окрім того, відомо про пошкодження декількох радіаційних датчиків.

Деталі про обстріл ЗАЕС 11 серпня

росіяни 11 серпня вкотре обстріляли ЗАЕС. Зафіксували загалом 10 "прильотів". В "Енергоатомі" заявили, що через обстріл ЗАЕС на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Автобус з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар.

За даними "Енергоатому", на невеличкій ділянці спалахнула пожежа (загорілася трава). На щастя, ніхто не постраждав.

На щастя, наразі ситуація контрольована. Людей закликали довіряти лише інформації з офіційних джерел. росія регулярно "розганяє" фейки про ситуацію на ЗАЕС. В "Енергоатомі" додали, що це – теж зброя, якою країна-окупантка намагається зруйнувати ЗАЕС.

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