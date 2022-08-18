Миссия МАГАТЭ может попасть на ЗАЭС только через территорию, которую контролирует Киев
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал вечером во время обращения к украинцам, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.
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Владимир Зеленский сообщил, что вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем обсудил параметры этой миссии во Львове. По словам главы государства, миссия может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом только через свободную территорию Украины.
Тот, кто устроил ядерный шантаж точно не может быть транспортером любых таких миссий. россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на ЗАЭС и вывести свои войска,
– сказал Зеленский.
Он отметил, что у мира есть силы, чтобы обеспечить попадание миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить в мусорку весь комплекс международных документов по ядерной и радиационной безопасности. россия уничтожает этот международный порядок", – резюмировал Зеленский.
Какая ситуация на Запорожской АЭС
- В начале марта россия оккупировала Энергодар и Запорожскую АЭС, устроив стрельбу на территории атомной станции. В августе оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать.
- Кроме того, захватчики ведут обстрел в направлении ЗАЭС. Ранее были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- Также российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.
- В ГУР Минобороны предупреждают, что оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС. россияне объявили неожиданный "выходной" на станции.
- Из-за ядерного терроризма на ЗАЭС власти Украины обратились к МАГАТЭ и ООН с рядом требований по безопасности. В обеих организациях было принято приглашение Украины отправить миссию на Запорожскую АЭС.
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