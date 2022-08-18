Миссия МАГАТЭ может попасть на ЗАЭС только через территорию, которую контролирует Киев

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал вечером во время обращения к украинцам, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.

По теме В ООН призвали демилитаризировать периметр вокруг Запорожской АЭС

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем обсудил параметры этой миссии во Львове. По словам главы государства, миссия может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом только через свободную территорию Украины.

Тот, кто устроил ядерный шантаж точно не может быть транспортером любых таких миссий. россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на ЗАЭС и вывести свои войска,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что у мира есть силы, чтобы обеспечить попадание миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить в мусорку весь комплекс международных документов по ядерной и радиационной безопасности. россия уничтожает этот международный порядок", – резюмировал Зеленский.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Важно – что будет, если россия остановит работу ЗАЭС: смотрите видео