Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Он подчеркнул, что приезд делегации должен быть безотлагательным.

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Рафаэль Гросси принял предложение возглавить миссию на ЗАЭС

Кулеба рассказал, что о своей готовности возглавить миссию на Запорожскую АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал в телефонном разговоре.

В нашем звонке генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями россии,

– написал в твиттере глава МИД Украины.

Еще 11 августа Украина предоставила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН доказательства нарушения российскими оккупантами принципов ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В частности, то, что россияне нанесли ракетный удар вблизи сухого хранилища с ядерными отходами. Там хранится отработанное ядерное топливо.

В то же время россия созвала заседание ООН, на котором предъявила обвинение Украине. Тогда постоянный представитель Украины Сергей Кислица обратился к международному сообществу с призывом вывести российские войска и вернуть контроль над станцией.

В то же время, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил демилитаризировать периметр вокруг ЗАЭС и допустить туда инспекторов МАГАТЭ. Инициативу поддержали США.

ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ

Накануне предложение о поддержке МАГАТЭ высказал спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. Он отметил, что у организации есть логистические и безопасные возможности для поддержки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева.

Михаил Подоляк подчеркнул, что это отличный первый шаг со стороны ООН. Вторым шагом, по его мнению, должны стать санкции в отношении атомной промышленности.

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